A Siniscola, in provincia di Nuoro in Sardegna, un uomo di 65 anni, condannato per pedofilia ad otto anni di reclusione, ha colpito con una roncola (un attrezzo agricolo formato da una lama metallica curvata a forma di uncino) il “genero” di 49 anni. Il più giovane è finito in ospedale con una profonda ferita alla testa.

Uomo condannato per pedofilia colpisce con un’ascia il padre della bimba abusata

Secondo quanto riportato da FanPage, il 65enne era stato accusato di aver abusato sessualmente della figlia dell’uomo di 49 anni, quando nel 2018 era solo una bambina. L’uomo era diventato il nuovo compagno della nonna della piccola e vivevano tutti nello stesso palazzo. Sarebbe stata la bambina a confessare le molestie subite. Si è così aperta un’indagine che ha portato alla colpevolezza del pensionato. Il padre della piccola aveva cambiato casa, allontanandosi dall’abitazione in cui erano avvenuti gli abusi. Era tornato lì solo per recuperare alcuni oggetti, quando ha incontrato il sessantenne ed è scoppiata la lite per gli attriti maturati durante la lunga dinamica processuale. La vittima è stata, dunque, colpita alla testa con un attrezzo agricolo, finendo all’ospedale. L’uomo di 65 anni è ora in stato di fermo per tentato omicidio e sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine.