Silvana De Mari condannata per diffamazione: aveva detto che il movimento LGBT “diffonde la pedofilia”

Lo aveva scritto sul suo blog e lo aveva confermato anche davanti ai giudici durante le udienze del processo. Ora, però, anche la Corte d’Appello di Torino ha deciso di condannare – confermando quanto già deciso in primo grado – Silvana De Mari per diffamazione nei confronti della comunità LGBT. Sono state ritenute, dunque, omofobe quelle frasi pubblicate nel 2017 dalla scrittrice. Parole in cui si mettevano sullo stesso piano l’omosessualità e la diffusione della pedofilia, facendo riferimento al lavoro di alcuni attivisti in difesa dei diritti LGBT.

Silvana De Mari condannata per le frasi omofobe contro la comunità LGBT

La frase al centro della denuncia – e che ora ha portato alla conferma della condanna – era la seguente:

“Il movimento Lgbt vuole annientare la libertà di opinione e sta diffondendo sempre di più la pedofilia”.

Tutto pubblicato, nel 2017, su blog della scrittrice che si occupa di romanzi fantasy per giovani e adulti. Una teoria che la stessa Silvana De Mari aveva ribadito anche in Aula. Per i giudici della Corte d’Appello di Torino, si è trattato di diffamazione attraverso offese di stampo omofobico. E mentre la stessa dottoressa sospesa (per non essersi vaccinata) ha annunciato il suo ricordo in Cassazione contro questa sentenza (una multa risarcitoria da 1.500 euro e il pagamento delle spese legali nei confronti di Torino Pride e a Rete Lenford), il numero di cause perse continua a crescere.

Solo qualche mese fa, infatti, Silvana De Mari era stata condannata – in secondo grado – per aver rivolto epiteti simili nei confronti di un circolo LGBT torinese: “pedofili” e “necrofili”. Per questo motivo la dottoressa sospesa deve pagare una sanzione da 5mila euro totali. Ma queste multe fermeranno la diffusione di teorie del complotto anti-LGBT? Le cifre delle sanzioni sembrano essere talmente esigue dal non poter bloccare questa ondata di propaganda di stampo omofobo.