Il comune di Marino approva il regolamento per il reddito di cittadinanza

Il Comune di Marino, guidato dal sindaco del MoVimento 5 Stelle Carlo Colizza, ha approvato il regolamento sul reddito di cittadinanza per le famiglie che sono sotto la soglia di povertà. Ne parla oggi Il Messaggero:

Il primo cittadino di Marino ha stanziato circa 300mila euro: «Abbiamo approvato, con delibera il 28 febbraio, una formula propositiva che interessa una fascia di età compresa tra i 43 e i 58 anni che rimane scoperta dal Rei, cioè il reddito di inclusione sociale previsto dal Governo che prevede un bonus da 500 euro al mese – ha spiegato- Abbiamo fatto da paracadute a chi era escluso dal Rei. Il nostro reddito di cittadinanza interessa circa 600 nuclei familiari in stato di povertà. I beneficiari dovranno impegnarsi a trovare un lavoro anche attraverso i Centri per l’impiego e partecipando a corsi di formazione professionale suggeriti dal Comune».

I requisiti per l’accesso sono contenuti in un regolamento disponibile presso l’assessorato ai Servizi Sociali di Marino. La delibera è on line da qualche giorno e già molti residenti si stanno rivolgendo al Comune per chiedere informazioni e capire bene i requisiti per inoltrare la domanda.

Il beneficiario deve essere disoccupato, iscritto al Centro per l’impiego da almeno un anno e non percepire alcun ammortizzatore sociale o sostegno al reddito.