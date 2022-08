Il Comune di Riccione chiude i commenti al post per Giulia e Alessia Pisano: “È il momento del silenzio”

La vicenda di Giulia e Alessia Pisano, le due sorelle di 16 e 15 anni travolte da un treno ad Alta velocità domenica scorsa alla stazione di Riccione, ha suscitato migliaia di commenti critici e di giudizi negativi nei confronti dei genitori delle ragazze, accusati dai più di negligenza e di eccessivo lascismo. Una tendenza, questa, che si ripete puntalmente di fronte a simili tragedie: invece di mostrare empatia, ci si lascia andare a giudizi cinici e poco umani.

Il Comune di Riccione sospende i commenti al post su Giulia e Alessia: i motivi

Basti pensare che il Comune di Riccione, che aveva pubblicato sulla propria pagina Facebook un post di cordoglio per le due ragazze firmato dalla sindaca Daniela Angelini, ha deciso di disattivare i commenti a quel contenuto visti i fiumi di parole, spesso ingenerosi, pronunciati dagli utenti contro i genitori delle ragazze. L’amministrazione riccionese si è schierata contro quei giudizi colpevolizzanti e ha spiegato in un altro post: “Questa pagina, in segno di cordoglio verso la famiglia di Alessia e Giulia, sospende i commenti. Crediamo sia il momento del silenzio. Dobbiamo stringerci come comunità ed essere vicini al dolore della famiglia e degli amici delle due ragazze dopo l’immane tragedia di oggi”.

Vittorio Pisanu, il padre di Giulia e Alessia, non riesce a darsi pace ed è divorato dal rimorso. Ha detto: “Dovevo accompagnare io le mie figlie, poi aspettarle fuori e riportarle a casa in auto, come facevo sempre”. Ma quella sera l’uomo non si sentiva bene: “Non me la sentivo di guidare – ha detto – Le mie figlie ci tenevano ad andare alla festa in discoteca, così ho detto: ma sì, per una volta potete prendere il treno da sole”.

All’interno del post del Comune di Riccione per Giulia e Alessia Pisano, oggetto della limitazione dei commenti, si leggeva: “A nome di tutta la comunità di Riccione esprimo profondo dolore per quanto accaduto questa mattina nella nostra Stazione e cordoglio per le famiglie colpite da questa immane tragedia. In questo momento di dolore verso le famiglie di queste due giovani donne, siamo vicini alle Forze dell’ Ordine che stanno lavorando per fare luce su quanto accaduto”.