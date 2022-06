Il centrodestra fuori dal ballottaggio a Como chiede il riconteggio delle schede: “Troppe contestazioni”

Como non ha ancora i suoi sfidanti per il ballottaggio, si sta infatti procedendo al riconteggio dei voti dopo diverse contestazioni nei seggi: domenica 12 giugno per l’elezione del sindaco ha votato il 44,30% degli aventi diritto. Al momento le preferenze premiano la candidata del centrosinistra Barbara Minghetti, in testa col 39,26%, la quale sfiderà Alessandro Rapinese, esponente di una lista civica, che registra il 27,42% oppure il candidato del centrodestra Giordano Molteni (27,06%). In questo momento tra i due ci sarebbe una distanza di poco più di una cinquantina di schede. Il segretario provinciale di Fratelli d’Italia, Stefano Molinari, aveva annunciato immediatamente ricorso: “Troppe contestazioni”. Con l’appoggio di tutto il centrodestra di Como Molteni ricorrerà al Tar.

Esempio (su scheda fac simile) di una delle tante schede contestate a Como.

Scheda annullata in quanto “voto riconoscibile” 🙄 pic.twitter.com/cAjBLA9eXJ — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) June 14, 2022

Il risultato del primo turno, tra riconteggi e verbalizzazioni, non arriverà prima di domani. In tre sezioni è in corso un nuovo spoglio, visto che la notte scorsa non era stato terminato lo scrutinio in tempo. Di una sezione è già stato effettuato il riconteggio, le altre dovranno essere completate tra stasera e domani. Nonostante la differenza Rapinese e Molteni sia maggiore del numero relativo alle schede oggetto di contestazione, il centrodestra ha comunque chiesto la sospensione del ballottaggio al Tar, ritenendo il vantaggio troppo poco ampio.



Lo stesso Molteni ha dichiarato: “Prendiamo atto che, sia pure di poco, non siamo riusciti ad arrivare al ballottaggio per la carica di sindaco. Ma aggiungiamo pure che le numerose contestazioni ai seggi ci hanno portato a decidere di presentare ricorso al Tar”.