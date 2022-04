Come vivono donne e bambini rifugiati nei bunker sotto l’acciaieria Azovstal a Mariupol | VIDEO

Nei sotterranei dell’acciaieria Azovstal di Mariupol ci sono diversi civili, molti dei quali donne e bambini, arroccati nei bunker in condizioni disperate mentre fuori la città è a un passo dal cadere nelle mani dell’esercito russo. Un video diffuso dai militari ucraini e rilanciato dal battaglione Azov mostra la discesa nella “pancia” del complesso: sui muri la scritta “bambini” campeggia in diverse zone man mano che si avvicina all’enorme stanzone nel quale sono stipati a decine.



Come vivono donne e bambini rifugiati nei bunker sotto l’acciaieria Azovstal a Mariupol

Secondo quanto riporta Ukrainska Pravda, i bambini dicono di voler vedere la luce del sole e abbracciare i parenti. Le madri, invece, chiedono preoccupate “un corridoio umanitario sicuro per lasciare la città”. La pressione intorno all’acciaieria da parte delle truppe russe è asfissiante: ieri Vladimir Putin aveva chiesto al ministro della difesa Sergej Shoigu di non attaccare la struttura per “preservare la vita e la salute” di soldati e ufficiali russi “Non c’è bisogno di arrampicarsi in queste catacombe – ha detto il presidente russo – e strisciare sottoterra attraverso queste strutture industriali. Quindi, blocca questa zona in modo che non ne esca una mosca”.