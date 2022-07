Come stanno i genitori del bambino di 6 anni morto in vacanza a Sharm el-Sheikh

Erano partiti dalla Sicilia lo scorso 26 giugno per trascorrere due settimane di vacanze in un resort sulle spiagge egiziane di Sharm el-Sheikh. Ma quel viaggio, qualche giorno dopo, si è trasformato in tragedia. Il piccolo Andrea Mirabile, un bimbo palermitano di soli 6 anni, è morto per quella che sembra esser stata un’intossicazione alimentare. Si era sentito male dopo un pasto, con nausea, vomito, dissenteria e spossatezza. Stessi sintomi denunciati anche dai suoi genitori: il padre – Antonio – è ancora ricoverato in gravi condizioni, mentre la madre Rosalia (incinta del secondo figlio) fortunatamente sta bene. Ma oltre alla tragica perdita per il figlio, la coppia sta affrontando anche lungaggini tecniche e burocratiche che – al momento – hanno bloccato il loro rientro in Italia.

Andrea Mirabile, come stanno i genitori del bimbo morto a Sharm el-Sheikh

Il piccolo Andrea Mirabile è morto sabato scorso, a 24 ore dalla comparsa di quei sintomi. I genitori pensavano a un colpo di calore per via delle alte temperature registrate sulle spiagge del resort di Sharm el-Sheikh. Poi, però, solo qualche ora dopo anche Antonio Mirabile e Rosalia Manosperti hanno iniziato ad accusare gli stessi problemi. L’uomo, il padre del piccolo, in forma più grave e pesante; la donna, la madre del bimbo di 6 anni e incinta del secondo figlio, con sintomatologie più blande. Si erano rivolti, su suggerimento dello stesso villaggio vacanze egiziano, a un medico di guardia che ha etichettato il tutto come “intossicazione alimentare” trattata con una flebo di soluzione fisiologica per via della forte disidratazione di padre e figlio. Poi con alcune pillole.

Ma la situazione non è migliorata. Il piccolo Andrea Mirabile è morto nel giro di poche ore, mentre le condizioni del padre sono peggiorate repentinamente, costringendolo a un ricovero in terapia intensiva all’interno delle sale dell’ospedale di Sharm el-Sheikh. Dopo giorni, ancora non si conoscono le cause che hanno provocato il decesso del bimbo e il malore di entrambi i genitori. La madre, infatti, ha spiegato di aver sempre mangiato all’interno dei ristoranti del resort e di aver sempre bevuto acqua in bottiglia, come consigliato da tutti i tour operator che operano in Egitto (al fine di evitare eventuali contaminazioni).

E oltre alla tragedia per la perdita del figlio, la coppia di genitori ora si trova ancora bloccata in Egitto, senza poter fare ritorno in Italia. Lo zio materno del piccolo ha spiegato che ci sono problemi con i referti. Perché mentre la magistratura egiziana ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto all’interno del “Sultan Gardens”, la coppia ha provato a noleggiare un volo per rientrare a casa e proseguire le cure in Italia. Ma servono i referti medici, perché le condizioni dell’uomo – in particolare il livello di saturazione del sangue – prevedono protocolli molto rigidi per un trasferimento. E la Farnesina sta provando ad accelerare le pratiche per permettere il ritorno della coppia a Palermo. Con la salma di loro figlio.

(foto: da Facebook)