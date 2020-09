Il Professor Luca Richeldi, direttore del reparto di Pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma, spiega a Repubblica cosa è e come si cura la polmonite bilaterale per la quale è stato ricoverato al San Raffaele Silvio Berlusconi

Il Professor Luca Richeldi, direttore del reparto di Pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma, spiega a Repubblica cosa è e come si cura la polmonite bilaterale per la quale è stato ricoverato al San Raffaele Silvio Berlusconi. Richeldi dice che all’inizio i pazienti stanno bene e che spesso, come nel caso del leader di Forza Italia sono gli esami diagnostici come la Tac o l’emogasanalisi a svelare il principio di polmonite o un liverllo di ossigenazione sotto la norma:

Dare l’ossigeno è quindi il primo intervento terapeutico? «Sì, poi bisogna avere il paziente in un ambiente protetto che consenta di misurare con più precisione i livelli di ossigeno nel sangue e gli altri parametri emodinamici: pressione e frequenza cardiaca, emocromo». Un paziente avanti con gli anni come Berlusconi, quanto di più rischia se prende il Covid? «Come per tutte le malattie, è più facile che un soggetto di una certa età abbia altre patologie. Ma anche non avendole, può risentire in maniera più negativa di febbre alta, di mancanza di ossigeno, anche se da quello che sappiamo, non mi sembra che sia questo il caso di Silvio Berlusconi, visto che c’è stato un precoce ricovero. L’esigenza di ospedalizzazione aumenta a seconda del numero di comorbilità, anche se varia da caso a caso» E chi ha avuto patologie cardiache o tumorali? «Se c’è stato un problema cardiaco risolto o ben compensato, il Covid pesa meno rispetto a chi presenta un quadro clinico importante in corso. Chi ha una patologia neoplastica e sta facendo chemioterapia, rischia di più rispetto a chi ha già risolto il problema con intervento».

Richeldi poi spiega la differenza tra polmonite bilaterale e intestiziale. La prima riguarda entrabmbi i polmoni, la seconda l’nterstizio polmonare respondabile dell’ossigenazione degli organi. Chi si ammala di Covid.19 può avere polmonite sia bilaterale sia intestiziale.

Quali sono le cure necessarie? «L’ossigenoterapia è semplice e poco rischiosa. Ci sono vari modi per somministrarla: dalle cannule nasali di ossigeno ad alti flussi, fino alla ventilazione con maschere o casco».

Ieri Zangrillo ha escluso che Berlusconi sia aiutato con ossigenoterapia, anche se ha spiegato che non ci sarebbe nulla di male a farla. Richeldi spiega che per un paziente come l’ex premier, che è autonomo e cammina, sarebbero sufficienti le cannule nasali.

