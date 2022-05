Come Orsini ha preso le critiche sul curriculum (male) | VIDEO

Dopo le ultime polemiche sul suo curriculum e i temi trattati nelle sue numerose ospitate televisive, Alessandro Orsini accusa La Stampa, il giornalista che ha scritto quel contestato articolo – che parlava dei suoi studi accademici e delle sue pubblicazioni che sembrano avere poco a che vedere con il macro-tema della guerra russa contro l’Ucraina – e tutti gli accademici, suoi colleghi, intervistati in quel pezzo pubblicato sul quotidiano diretto da Massimo Giannini lo scorso 5 maggio. Il professore di Sociologia parla delle sue vecchie denunce per concorsi truccati (su cui si è mossa anche la magistratura), ma non risponde alle accuse sul suo curriculum.

Ospite di Massimo Giletti a “Non è L’Arena”, Alessandro Orsini viene chiamato a rispondere proprio di quelle accuse. Il conduttore prende l’argomento un po’ alla larga, ma poi è proprio il professore a difendere se stesso passando all’attacco.

“La mia editor, Rizzoli, ha fatto anche un libro con questo Gatti (il giornalista de La Stampa che ha pubblicato l’articolo sul suo curriculum, ndr). Questo Gatti le ha telefonato senza dirle che stava indagando su di me e le ha detto che io a lui ero antipaticissimo, che detesta il mio pacifismo, le ha fatto anche domande sulla mia vita privata. Questa editor le ha risposto che Alessandro Orsini è un ragazzo onestissimo, che ha dedicato tutta la sua vita agli studi e quindi non le piaceva questo suo atteggiamento nel parlare di me. Quindi stiamo parlando di una persona che sulla base della documentazione scritta che ho acquisito su di lui e degli audio che mi sono stati inviati, era prevenuto contro di me. E, infatti, lui ha intervistato dei professori con i quali mi sono scontrato in maniera durissima a livello pubblico. E ha virgolettato i commenti di questi professori senza dire che io mi sono rivolto alla magistratura, perché ho avuto il coraggio di denunciare la corruzione dell’università italiana e che mi hanno bocciato mille volte, ingiustamente, nei concorsi. Io vado fiero del fatto di essere stato bocciato. Non ha raccontato che quei virgolettati sono di professori con i quali mi sono scontrato in maniera durissima quando ero un ragazzo giovanissimo, debolissimo, in una posizione fragilissima. E La Stampa non ha raccontato questa storia”.