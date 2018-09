Daniele Marchetti, consigliere regionale della Lega Nord in Emilia-Romagna, ha “denunciato” su Facebook e in una nota stampa che un’insegnante di italiano di una scuola media inferiore di Castel Del Rio, nel bolognese, avrebbe inserito in un compito in classe sottoposto ai propri studenti.

La storia del compito «Come facciamo a cacciare Salvini»

La storia ha fatto ovviamente già il giro dei social network con tanto di immancabile bannerino anche se Marchetti stesso ha detto di stare ancora indagando sulla veridicità della segnalazione. “Se le verifiche che stiamo facendo porteranno a confermare i fatti – aggiunge il segretario della vallata imolese, Fabio Morotti – chiederemo al Provveditorato di prendere immediati provvedimenti contro quella professoressa che ha scelto la scuola non per educare, quanto per fini di propaganda politica. Tutto ciò è inaccettabile, soprattutto alla luce del fatto che anche a livello didattico, quella classe necessità più di altre di insegnanti capaci di insegnare le materie basilari per un’istruzione degna di quel nome: a quanto risulta, infatti, la classe sarebbe composta da 11 studenti stranieri e 8 italiani“.

Tuttavia c’è qualche dubbio sulla segnalazione. Il TG Vallata del Santerno, che è di zona, sulla sua pagina Facebook scrive: «Stiamo cercando di capire come siano andati i fatti. Le fonti sono discordanti e non è nella nostra linea dare notizie senza verificare attentamente quanto accaduto. Non è chiaro se si sia trattato di un compito assegnato dall’insegnante o di un esercizio svolto in autonomia dallo studente. Vi terremo informati su come evolverà la situazione che va certamente chiarita stante l’ampio risalto di queste ore».