Come Di Maio fa capire a Conte che i ministri rispondono a lui

Monica Guerzoni sul Corriere della Sera oggi ci racconta cosa succede all’interno del MoVimento 5 Stelle che ieri ha pubblicato un post sul Blog delle Stelle per lanciare un segnale all’interno (ovvero ai parlamentari arrabbiati per l’accordo con il Partito Democratico) ma anche all’esterno, ovvero a Giuseppe Conte:

Le chat dei parlamentari 5 Stelle sono uno sfogatoio di maldipancia, delusioni e aspettative hanno creato forti tensioni e Di Maio, provato dal fuoco amico che lo ha indebolito nelle trattative con il Pd sui posti chiave, tenta di dare un’immagine di solidità. «I ministri del Movimento 5 Stelle sono pronti, uniti e compatti. Dobbiamo continuare a cambiare il Paese! Vogliamo far respirare ai cittadini un’aria di serenità e speranza concreta per il loro futuro».

Questo i lt itolo del post che apriva ieri il Blog delle Stelle, dove l’elemento più interessante è il grande grafico, studiato per mostrare plasticamente come Di Maio abbia la maggioranza in Consiglio dei ministri. Dopo aver riunito il«suo» Cdm alla Farnesina, il ministro degli Esteri torna a mostrare i muscoli per far vedere a Giuseppe Conte che i ministri rispondono a lui.