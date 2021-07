Dal 5 agosto tutti gli italiani sopra i 12 anni dovranno avere il green pass per poter partecipare a varie attività. Come si ottiene?

Come avere il green pass

I requisiti per avere il certificato verde sono aver ricevuto almeno una dose di vaccino anti covid. Ma anche possedere un un certificato di guarigione nei precedenti sei mesi, oppure ha effettuato un test molecolare o antigenico o salivare nelle 48 ore precedenti e ha avuto esito negativo. Sul vostro telefonino riceveretem 15 giorni dopo la somministrazione del vaccino, un ssm dal ministero della Salute. Nel messaggio sarà contenuto un codice authcode con il quale scaricare il green pass dal sito Dgc.Gov.it oppure sulla app Immuni o direttamente nella app IO.

Cosa fare se non si riceve il codice? Secondo il decreto è stato stabilito che «possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo». E chi ha prenotato il vaccino ma per il 5 agosto non farà in tempo ad averlo, oppure non può vaccinarsi? Nel decreto è stato anche previsto che ci possano essere agevolazioni di tipo economico per l’effettuazione dei tamponi. L’articolo 5 del provvedimento stabilisce infatti che «il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure contro il Covid-19 definisce d’intesa con il ministro della Salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto»