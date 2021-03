Il colloquio tra il Pd e le sardine che volevano occupare il nazareno | VIDEO

Alla fine non ce ne è stato bisogno, perché la presidente dei democratici Valentina Cuppi è stata a colloquio con loro per ben tre ore.

Alla fine non è stato necessario occupare il Nazareno, e le Sardine hanno potuto piegare i sacchi a pelo che avevano portato con sé e che avrebbero aperto nel caso in cui non fossero stati ascoltati dai vertici del Pd. Ma tutto è filato liscio, e dopo il loro arrivo davanti al Nazareno, la presidente del Partito democratico Valentina Cuppi li ha invitati a salire. Sono stati a colloquio bene tre ore, e forse qualcosa di più. provocando diverse reazioni (politiche, non dei cronisti che erano lì ad aspettare sotto la pioggia, le cui quindi reazioni non son state delle migliori). Spicca quella del segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, prima dell’inaugurazione del nuovo centro vaccinale alla stazione Termini di Roma:

Le Sardine sono energia positiva dell’Italia e della democrazia, il fatto che siano preoccupate e mobilitate conferma che il Partito democratico è una grande forza.

Anche Laura Boldrini ha mostrato il suo sostegno alle Sardine guidate da Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli:

Il Pd deve andare avanti. No a mantenere l’assetto attuale. No ad un ritorno al passato. Dalle Sardine una spinta salutare al partito perchè coinvolga la società. Serve una costituente per una forza progressista aperta e contemporanea. Anche per il bene del Paese.

C’è chi però ha commentato (molto) negativamente la loro iniziativa, come il deputato del partito democratico Roberto Morassut: