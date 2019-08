L’allarme per il coccodrillo scomparso ad Orosei

Un coccodrillo è scomparso da un circo in località Sos Alinos (poco distante da Cala Liberotto) ad Orosei, in provincia di Nuoro. Il fatto è stato denunciato ieri dai proprietari del circo e dal momento che il rettile non è stato ritrovato il Comune ha lanciato l’allarme sulla sua pagina Facebook invitando la popolazione e i turisti presenti in zona «a prestare particolare attenzione e segnalare ogni ipotetico avvistamento alle forze di polizia, tutte allertate».

Non è chiaro se l’animale sia stato rubato o se in qualche modo sia sfuggito al controllo dei proprietari riuscendo a scappare. Il Comune infatti fa sapere che non è possibile “confermare con certezza” che si tratti di un furto e che quindi “si sta vagliando l’ipotesi della fuga dell’animale“. Null’altro si sa sull’animale, né che specie sia (qualcuno dice che potrebbe trattarsi di un caimano) né se sia particolarmente aggressivo. Anche se non è un animale selvatico il consiglio è quello di non tentare di avvicinarlo in alcun modo.

Foto copertina via Wikipedia.org

