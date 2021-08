Clarissa Ward lascia l’Afghanistan, la corrispondente della CNN era stata minacciata negli scorsi giorni | VIDEO

Avevano annunciato la loro venuta con premesse distensive, rispettose nei confronti delle donne: Clarissa Ward è la dimostrazione che hanno solo mentito. Non c’è voluto molto a dimostrare che una conferenza stampa non è abbastanza, anzi. E’ solo una buon fotografia della menzogna. Negli scorsi giorni la famosissima reporter della CNN ha cominciato a comparire con abiti diversi nei suoi servizi, era coperta. Tutto tranne volto.

If this is how the Taliban act in the presence of cameras in front of millions of viewers while @clarissaward interviews them, imagine how they treat Afghan women away from media spotlight. I’m glad the world sees that Taliban terrorists haven’t changed pic.twitter.com/iK4L84xxGC — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) August 20, 2021

Anche questo però non è stato sufficiente. Nel corso di un suo intervento per la televisione statunitense, lei e la sua troupe sono stati aggrediti. L’accusa era chiara: “Copriti il voloto!”, lo si sente nel video. I Talebani non vogliono che in Afghanistan una giornalista possa parlare, men che meno che lo faccia a volto scoperto.

Clarissa Ward lascia l’Afghanistan, la corrispondente della CNN era stata minacciata negli scorsi giorni. La paura e poi la fuga

E’ stata una protagonista dal territorio Clarissa Ward, ora però è troppo pericoloso anche per lei. La reporter della CNN è tornata a casa, le finestre di opportunità per tornare ormai sono sempre meno e i giornalisti sono finiti nel mirino dei golpisti. Per loro la situazione comincia ad essere troppo pericolosa, come il video di Ward testimonia.

La cronista statunitense è partita questa notte, destinazione Doha. Lo ha fatto sapere lei con una foto del volo con cui è partita, senza lesinare dettagli ed aggiornamenti su quello che sta accadendo.

On our flight and getting ready for takeoff pic.twitter.com/bGaYREsbxT — Clarissa Ward (@clarissaward) August 20, 2021

La promessa di un ingresso talebano senza spargimenti di sangue e mobilitazione sembra già un lontano ricordo.