In un documento ufficiale il giudice conservatore Clarence Thomas ha riportato le accuse di alcuni operatori sanitari che chiedevano l’esenzione dal vaccino anti-Covid per motivi religiosi

Il giudice di orientamento conservatore della Corte Suprema Clarence Thomas in documento ufficiale ha suggerito che i vaccini Covid-19 sono stati sviluppati utilizzando le cellule di “bambini abortiti”. La dichiarazione del magistrato, decano della corte, nominato 31 anni fa da Bush padre, è arrivata in una “dissenting opinion” a proposito di un ricorso presentato da un’associazione di infermieri di New York – non accolto – che chiedeva l’esenzione dalla vaccinazione contro il Coronavirus per motivi religiosi. “Si oppongono per motivi religiosi a tutti i vaccini COVID-19 disponibili perché sono stati sviluppati utilizzando linee cellulari derivate da bambini abortiti”, ha detto Thomas riguardo ai firmatari del ricorso.

Clarence Thomas, il giudice della Corte Suprema Usa che rilancia la bufala dei “feti abortiti” nei vaccini

Ovviamente nessuno dei vaccini Covid-19 contiene le cellule di feti abortiti. Le cellule ottenute da aborti elettivi decenni fa sono state però utilizzate nei test durante il processo di sviluppo del vaccino Covid, una pratica comune nei test anche di altri vaccini, quelli contro la rosolia e la varicella. Un gruppo di medici, infermieri e altri operatori sanitari ha presentato il caso, citando in giudizio il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale di New York in un’obiezione all’obbligo statale di vaccinazione per motivi religiosi. Il tribunale distrettuale ha emesso un’ingiunzione preliminare, ma la Corte d’Appello l’ha annullata e la Corte Suprema alla fine ha lasciato in vigore la sentenza del tribunale di grado inferiore che respinge il ricorso secondo il quale il mandato di New York violava il diritto del Primo Emendamento contro la discriminazione religiosa.

Le opinioni di stampo conservatore del giudice Thomas

I giudici conservatori Samuel Alito e Neil Gorsuch si sono uniti a Thomas nella sua opinione dissenziente. E alcuni difensori di Thomas hanno notato che il giudice stava semplicemente recitando le accuse fatte da coloro che rifiutavano il vaccino. Qualche giorno fa in un parere allineato con la maggioranza di stampo conservatore della Corte suprema, Thomas ha argomentato che i nove tutori della Costituzione “dovrebbero riconsiderare” passate decisioni in materia di accesso alla contraccezione, relazioni intime tra persone dello stesso sesso e nozze omosessuali.

(immagine di copertina: Italy Photo Press)