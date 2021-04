Ieri l’inviata di Non è l’Arena ha trovato e seguito Ciro Grillo mentre andava in palestra. Ha provato ad avere qualche risposta, ma…

Ieri l’inviata di Non è l’Arena ha trovato e seguito Ciro Grillo mentre andava in palestra. Ha provato ad avere qualche risposta dopo la bufera scatenata dal padre Beppe per il video con cui l’ha difeso ma…

Ciro Grillo non risponde a Non è l’Arena | VIDEO

“Scusa sei Ciro?”, chiede la giornalista, ma il figlio del Garante del Movimento 5 Stelle non la prende affatto bene. “Sai benissimo con chi stai parlando” risponde secco, con l’espressione tirata del viso che si può solo intuire sotto la mascherina:

Le uniche parole che continua a ripetere sono “Non commento, non rilascio dichiarazioni”. Qualche giorno fa Ciro Grillo aveva riaperto il suo profilo Instagram per condividere il post del padre, ma ora su richiesta dell’inviata, non ha intenzione di spiegare perché lo ha fatto. Solo un paio di giorni fa La Stampa aveva pubblicato gli atti dell’accusa in cui la ragazza presunta vittima di stupro raccontava cosa le era successo con una frase che riassume bene il dramma che ha passato: “Mi hanno stuprata tutti”, spiega nei verbali la studentessa di 19 anni. ““Alle 3,30 inizia a farsi tardi e i tre amici delle «milanesi» salutano e se ne vanno. Balli, bevute, balli, chiacchiere, la normalità. Alle 5 la comitiva decide di uscire, viene pagato il conto e si torna all’aperto. Ma le due ragazze non trovano un taxi: ‘Dai venite a fare due spaghetti da noi, poi vi riaccompagniamo domattina al bed&breakfast, abbiamo l’auto a casa, nessun problema’. Alla fine vanno tutti a Cala di Volpe”. Qui, però. secondo il racconto delle ragazze, sarebbero iniziate le violenze a una delle due mentre l’altra si addormentava sul divano. All’indomani mattina la ragazza racconta tutto all’amica.