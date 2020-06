Su un gruppo pubblico Facebook del quartiere Monte Mario a Roma sono state pubblicate una serie di fotografie che ritraggono un cucciolo di cinghiale colpito da una freccia partita con ogni probabilità da una balestra.

La storia del cinghiale colpito con una balestra a Monte Mario

Secondo alcuni lo scatto è stato effettuato nel parco dell’Insugherata, un’area naturale protetta compresa interamente nel territorio del comune di Roma, nelle zone Ottavia e Tomba di Nerone, tra la via Trionfale e la via Cassia. Nel gruppo c’è chi racconta che in zona qualche tempo fa c’era qualcuno che sparava agli animali con una carabina, il quale alla fine ha visto la sua arma sequestrata dai carabinieri. Sempre qualche tempo fa un uomo che ha ucciso un cinghiale con una balestra è stato denunciato dalla forestale, a Terni, per esercizio di caccia in periodo di divieto ed uso di mezzi di caccia vietati. L’uomo è stato scoperto durante un servizio di antibracconaggio. Questo perché è vietato utilizzare arco e frecce o simili per cacciare.

Qualche tempo fa sempre a Roma venne segnalato un cinghiale infilzato da una freccia, ma si trattava di un esemplare adulto: