Chiara Nasti vittima di bodyshaming per il peso in gravidanza dopo le sue parole sulle donne che svaccano

Altro giro, altra polemica social. Dopo esser finita nel mirino delle critiche per aver parlato delle “donne incinte che si svaccano”, Chiara Nasti finisce nello stesso girone dantesco delle vittime di bodyshaming. È bastata una foto in bikini pubblicata sulla sua pagina Instagram – mentre si trova all’interno del quinto mese di gravidanza – per dare vita ai classici commenti.

Chiara Nasti subisce bodyshaming per una foto in bikini

Solo qualche settimana fa, una sua uscita – sempre sui social – aveva provocato grandi polemiche e forte indignazione. Dopo aver pubblicato una sua fotografia, sottolineando come la gravidanza non le avesse fatto prendere eccessivo peso, l’influencer aveva criticato (rispondendo a una serie di commenti) le donne incinte che si svaccano. Oggi, invece, è accaduto l’esatto opposto. Un utente, infatti, ha commentato così una foto di Chiara Nasti in bikini:

“Considerando che sei ancora al quinto mese, di conseguenza il bambino è poco più di 700 grammi, hai preso abbastanza peso! Cosa è successo? Mancano ancora 20 settimane”.

Questo è quel che accade nel turbinio dei social. Ma oggi la modella e influencer si è trovata nella condizione opposta rispetto alle critiche ricevute qualche settimana fa. Rispondendo a quel commento, infatti, Chiara Nasti ha scritto:

“La cosa vergognosa è che siete tutte mamme con commenti senza un senso, dove dovreste essere abbastanza appagate avendo i vostri gioiellini, ma l’unica cosa che trasmettete e che arriva a me è la vostra infelicità. Complimenti, vi fate il fegato amaro da sole”.

Poi, ripostando quella replica nelle sue Instagram Stories, ha rincarato la dose. Perché quello non è stato l’unico commento negativo e tipico del bodyshaming. Scorrendo lungo la sua pagina social, infatti, moltissimi utenti l’hanno presa di mira (nche ricordando quella polemica recente: