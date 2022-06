Chiara Ferragni e Liliana Segre visitano insieme il Memoriale della Shoah di Milano | VIDEO

Chiara Ferragni e Liliana Segre insieme al Memoriale della Shoah di Milano, quel “Binario 21” dove ebrei, prigionieri politici e qualsiasi altra minoranza discriminata durante la Seconda Guerra Mondiale venivano caricati sui vagoni diretti verso i campi di concentramento e di sterminio.

Chiara Ferragni e Liliana Segre visitano insieme il Memoriale della Shoah di Milano

“Qualche giorno fa — ha scritto Ferragni su Instagram — Liliana Segre mi ha portato alla scoperta di un luogo del quale non conoscevo nulla, il Memoriale della Shoah a Milano. Ascoltare dalla voce di Liliana, come dice lei ‘da nonna a nipote’, la storia di chi è stato perseguitato in questo luogo a pochi passi da casa mi ha fatto soffrire e soprattutto riflettere. Ho capito quanto le persecuzioni che spesso pensiamo siano lontane da noi nel tempo e nella geografia, si siano invece consumate sotto casa nostra, sotto gli occhi indifferenti di molti nostri concittadini. In questo luogo ho imparato quanto restare indifferenti all’odio e alla violenza, sia a suo modo un gesto ulteriore di violenza e odio. Oggi voglio condividere questa mia esperienza invitando tutti a visitare il Memoriale Della Shoah a Milano (in Stazione Centrale) per vedere, pensare, agire. Grazie a Liliana che da donna a donna mi ha dato una lezione di vita, di umanità e di attivismo. Diciamo no all’indifferenza”.

“Ho accompagnato Chiara come una nonna — racconta la senatrice al Corriere — e lei ha ascoltato attenta, in silenzio. Si è spogliata della sua immagine e si è posta come una persona che vuole imparare e capire quel luogo che non aveva mai conosciuto prima. Io sentivo di avere fatto la scelta giusta”. A chi l’ha criticata per aver scelto una figura dal forte seguito sui social per promuovere il Memoriale ha risposto: “Oggi si legge meno e tutti hanno in mano un telefonino. Sto semplicemente facendo il possibile per far conoscere il Memoriale”.

(immagine di copertina: Instagram Chiara Ferragni)