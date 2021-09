Chiara Ferragni entra a gamba tesa nella “rissa” tra Fedez e Pio e Amedeo

Anche Ferragni torna sull’intervento di Pio e Amedeo ai Seat Music Awards 2021 in onda su Rai 1. L’influencer non ha trovato divertente la gag di Pio e Amedeo

E’ bagarre tra la coppia più famosa del mondo dei social e il duo comico Pio&Amedeo, sull’infelice uscita dei due pugliesi questa mattina è arrivata anche Chiara Ferragni. L’influencer è scesa in campo al fianco del marito,

Alla fondatrice di The Blonde Salade non ha digerito lo scherzetto fatto dai due comici a Fedez. Lei era stata come naturale una delle sostenitrici numero 1 del discorso fatto dal marito sul palco del primo maggio, quindi ill “dissing”, come lo ha chiamato lui, non è stato preso con grande ironia. Certo rimane un dubbio che in queste ore sta coinvolgendo moltissimi appassionati: Pio e Amedeo, per cosa sono stati premiati? Potrebbe anche darsi che si riferisse a questo Ferragni, e che la difesa del marito sia solo un atto di malizia degli interpreti.

Pio e Amedeo premiati dalla Rai per “per aver innovato il linguaggio televisivo e saper cogliere le sfaccettature della vita quotidiana”. Il loro linguaggio: battute discriminatorie su gay, donne, neri ed ebrei. Chi c’era nella giuria del premio? Il Ku Klux Klan? — Mostro Arcobaleno 🏳️‍🌈🇪🇺 (@DarioBallini) September 10, 2021

Chiara Ferragni scende in campo al fianco di Fedez. I fatti

Ieri sera il duo ex Iene, durante la serata dei Seat Music Aawards 2021 in onda su Rai 1 hanno ricordato il momento critico che aveva caratterizzato il palco del 1° maggio.

pio e amedeo: “io farei un applauso alla rai”intanto il pubblico: 🧍🏻‍♀️

CHE COMICI, la burla italiana @Fedez #SeatMusicAwards pic.twitter.com/A5zmEHsqUo — marti (@aronxavocado) September 9, 2021

La gag non è piaciuta a Fedez che in pochissime minuti ha risposto, tramite il suo profilo instagram e poi ha anche cinguettato su Twitter. Il rapper è finito nelle tendenze del social, probabilmente a sua insaputa. Ecco allora che chiede sostegno ai suoi follower, non pochi in realtà.

Che mi sono perso? — Fedez (@Fedez) September 9, 2021

Poi la risposta ufficiale del cantante che richiama il tema del contraddittorio, di cui la Rai si era armata per giustificare l’ingerenza.