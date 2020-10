“Il pane a forma di palle di piselli” a Chi l’ha visto

Ieri chi ha guardato Chi l’ha visto è stato colpito in particolare da un segmento della trasmissione in cui è stata raccontata una storia abbastanza surreal che si svolge in un paesino in Friuli Venezia Giulia al confine con la Slovenia. Una donna ha denunciato in Procura di essere stata danneggiata dal suo vicino, ripreso notte tempo con delle fototrappole, che le ha distrutto il giardino avvelenandolo con il glifosato. Secondo la donna tutto sarebbe nato dal suo rifiuto alle avances del vicino. Da allora oltre al giardino Rita è stata anche oggetto di spiacevoli sorprese come quella presente nel video. La sorella racconta che il vicino si è presentato in casa con del pane di forma fallica:

La descrizione dell’episodio fatta dalla nonna di Rita ha fatto ridere un po’ tutto l’internet ma di certo la donna non ha passato dei momenti piacevoli: ha anche depositato in Procura alcuni messaggi ricevuti dall’uomo con apprezzamenti sul suo fisico. Tutto accompagnato da vessazioni come la colla trovata sulle auto, o gli uccelli morti piazzati davanti alla porta, o carcasse di gatti e topi. Rita spiega di aver pianto tantissime volte per la paura. L’uomo è stato archiviato per lo stalking anche se è stata riconosciuta l’imputazione per la violazione di domicilio.