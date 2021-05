Il nuovo attacco di Conte a Renzi e Salvini per gli incontri con lo 007 | VIDEO

Questa sera, su Rai3, Report manderà in onda l’ennesimo capitolo del “romanzo” sugli incontri tra alcuni leader politici italiani e Marco Mancini del Dis (Dipartimento per le informazioni sulla sicurezza della Repubblica). In origine fu quel video che immortalava – nel dicembre dello scorso anno – Matteo Renzi nel parcheggio dell’Autogrill di Fiano Romano. Poi la “confessione” di Matteo Salvini che ha dichiarato – sempre ai microfoni della trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci – di aver incontrato in più occasioni (e non in luoghi istituzionali) – l’uomo dell’intelligence. Il tutto prima della caduta del secondo governo guidato da Giuseppe Conte.

Giuseppe Conte e gli incontri di Salvini e Renzi con Marco Mancini

A prendere la parola sarà proprio l’ex Presidente del Consiglio, intercettato da un inviato di Report a Roma. Questa un’anticipazione di ciò che sarà mandato in onda questa sera su Rai3.

“Renzi dice che Marco Mancini è un mio uomo? Mancini è un uomo dell’intelligence. È una concezione assolutamente abnorme dire che una persona dell’intelligence è un uomo di questo o di quello”, ha detto Giuseppe Conte ai microfoni di Report. La storia di quell’incontro tra Renzi e l’uomo del Dis è diventata di dominio pubblico proprio dopo il servizio mandato in onda, qualche settimana fa, dalla trasmissione di Ranucci. Il filmato, girato da una testimone, nel parcheggio dell’Autogrill di Fiano Romano ha sollevato diverse polemiche, anche con un botta e risposta tra il senatore di Italia Viva (e alcuni suoi parlamentari) e il programma in onda su Rai3.

A questo romanzo, poi, si è aggiunto un nuovo capitolo che vede come protagonista Matteo Salvini. “Renzi e Salvini che hanno incontrato Mancini prima della caduta dei miei governi? Chi ricopre un ruolo istituzionale deve sempre dare conto del proprio operato”, ha detto ancora l’ex Presidente del Consiglio che, poi, ha sottolineato come anche lui avesse incontrato in più occasioni Mancini, ma solamente in occasioni ufficiali e in vesti e luoghi istituzionali.

(foto: da Report, Rai3)