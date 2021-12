Chi ha ucciso Jenny Cantarero?

C’è un indagato (che non è il padre della figlia delle 27enne) per l’omicidio di Lineri

Gli inquirenti stanno scandagliando all’interno dei contatti – più o meno prossimi – di Giovanna “Jenny” Cantarero, la 27enne uccisa a Lineri (una frazione di Misterbianco, in provincia di Catania) con una raffica di colpi di pistola dopo aver finito il suo turno di lavoro. Uno di quei proiettili l’ha colpita in pieno volto, uccidendola e rendendo vani i tentativi di soccorso. Al momento ci sarebbe in indagato che, però, ancora non è stato trovato dalle forze dell’ordine. E non si tratterebbe dell’ex compagno con cui la giovane ha avuto la figlia di quattro anni.

Jenny Cantarero, chi ha ucciso la 27enne di Lineri?

Secondo fonti investigative, infatti, le ricerche si sono concentrate su un uomo che, di recente, ha avuto una relazione definita “burrascosa” con Jenny Cantarero. Non, dunque, la persona con cui la giovane ha convissuto per diverso tempo e con cui ha dato alla luce la bambina che, ora, ha quattro anni. E il cerchio si è stretto attorno a quell’uomo con cui la 27enne ha avuto una relazione poco tempo fa. Una storia terminata nel più tragico dei modi, con quei tre colpi d’arma da fuoco che hanno spento la giovane vita di quella mamma che lavorava in quel panificio di Lineri.

Ma di quell’uomo si sono perse le tracce. Le indagini stanno proseguendo, ma per adesso – a quasi tre giorni dall’omicidio – si sa poco o nulla dell’indagato. Le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i rilievi e i controlli nei luoghi frequentati dall’uomo, ma senza trovarlo. E, a questo punto, le ipotesi al vaglio sono tantissime, compresa quella del suicidio dopo aver ucciso Jenny Cantarero. Una vicenda che, per certi versi, sembra essere molto simile a quella di Vanessa Zappalà, la giovane donna uccisa dall’ex fidanzato, Antonio Sciuto, che poi si è tolto la vita impiccandosi in un casolare in provincia di Siracusa.