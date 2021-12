Giovanna Cantarero: la ragazza uccisa a Catania da un colpo di pistola mentre era in strada

È stata centrata al volto da un proiettile Giovanna Cantarero, la ragazza di appena di 27 anni uccisa a colpi di arma da fuoco in strada non appena uscita dal lavoro a Montepalma, frazione di Misterbianco, nel catanese. La vittima è stata assassinata con diversi colpi di arma da fuoco mentre era in strada dopo essere uscita dal suo posto di lavoro, un panificio.

Ragazza uccisa a Catania: cosa è successo a Giovanna Cantarero

Giovanna aveva una bambina di un anno e mezzo. Non è ancora chiaro il movente dell’omicidio ma le modalità con cui è avvenuto l’agguato non escludono la pista passionale come racconta Il Messaggero, che parla di un gesto plateale attuato in modo spavaldo, di una persona che di sicuro conosceva le abitudini della vittima e che sapeva di colpire al momento giusto:

Ha atteso che staccasse dal lavoro, un panificio storico della zona, molto frequentato e a conduzione familiare, le è andato incontro e ha aperto il fuoco. Non curante che potessero esserci dei testimoni. Un gesto quasi plateale, come per darle una lezione, senza tenere conto che a quell’ora potevano esserci testimoni o persone pronte a reagire. Per la ventisettenne non c’è stato nulla da fare, inutili i soccorsi degli operatori sanitari e dell’ambulanza. È caduta a terra in una pozza di sangue, vicino al suo corpo è rimasta la busta con il pane che aveva preso per portarlo a casa da sua figlia, una bambina di appena un anno e mezzo.

Il cellulare di Giovanna Cantarero è stato sequestrato così come i filmati delle telecamere di sorveglianza attive sul luogo del delitto. Si tratta di un femminicidio? È ancora presto per poterlo dire, ma Jenny, così la chiamavano tutti, “non meritava una fine del genere”, raccontano amici e parenti giunti a piangerla.