Chi è la fonte dell’audio di Buzzfeed sui rubli alla Lega?

Chi è la fonte che ha dato l’audio che incastra Gianluca Savoini, Gianluca Meranda e Francesco Vannucci dimostrando la trattativa sui rubli alla Lega? E chi è la fonte della notizia uscita su l’Espresso a firma di Giovanni Tizian e Stefano Vergine?

Giacomo Amadori su La Verità ha una risposta precisa a queste domande (sperando che non abbia lo stesso valore della falsa-vera intercettazione su Siri e i 30mila euro) e punta il dito su Gianluca Meranda:

Chi poteva conoscere gli spostamenti di Savoini con tanta precisione? Siamo pronti a scommettere che, per quanto abili, Tizian e Vergnne non pedinarono i tre italiani nella due giorni russa. E ci viene difficile credere che i servizi segreti russi abbiano bussato alla porta dell’Espresso per recapitare il nastro del Metropol. E allora? Savoini a Mosca aveva almeno due accompagnatori: l’avvocato massone Gianluca Meranda e il consulente bancario, ex sindacalista Cisl ed ex Margherita, Francesco Vannucci. E, secondo le nostre fonti, è in questo piccolo mazzo che, probabilmente, va ricercata la fonte dell’Espresso. […]

Il nostro quotidiano ha già raccontato le biografie un po’ sgangherate degli italiani che erano al Metropol e ha svelato la storia opaca di Meranda, l’avvocato cacciato dalla massoneria e in crisi economica da almeno due anni che trattava al Metropol a nome di una società che non lo aveva autorizzato e con cui non aveva più nessun accordo di lavoro dal17 luglio 2017.

È Meranda ad aver registrato il colloquio dell’hotel moscovita e ad aver consegnato l’audio all’Espresso, insieme ai dettagli degli incontri del 17 e 18 ottobre di cui era edotto? Lo ha fatto per risentimento, poiché nessuno dei suoi interlocutori ha mai sganciato un soldo per la sua collaborazione, né Savoini, né la EuroIb, la società di consulenza con cui era in rapporti? Noi abbiamo provato a rivolgere queste domande direttamente a Meranda e al suo avvocato, ma non abbiano ottenuto risposta.