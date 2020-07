Che cosa significa essere debolmente positivi al Coronavirus

Il Corriere della Sera pubblica oggi una serie di domande e risposte sulla questione dei debolmente positivi al Coronavirus SARS-COV-2 e a COVID1-19, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa. A rispondere alle domande è Pierangelo Clerici, presidente dell’Associazione Microbiologi Clinici Italiani e della Federazione Italiana Società Scientifiche di Laboratorio:

Che cosa significa essere debolmente positivi?

«Significa avere un tampone positivo con rilevazione, nel test molecolare, di parti di genoma del virus: il tampone amplifica i microrganismi virali presenti nel campione prelevato e, con i debolmente positivi, il risultato arriva solo dopo numerosi cicli di amplificazione».

Essere debolmente positivi significa essere contagiosi?

«Potenzialmente nel soggetto ci possono essere solo tracce del genoma e quindi non esserci più il virus, oppure ci può essere un virus a bassa carica non contagioso, o ancora, un virus a bassa carica che infetterebbe ancora».

Come possiamo saperlo con certezza?

«L’ospedale San Matteo di Pavia ha verificato un test che lo può definire: si tratta di eseguire un esame di laboratorio supplementare e mettere in coltura il materiale proveniente dal tampone di un sospetto positivo e vedere se si replica (e quindi ha capacità infettiva). Su 280 pazienti clinicamente guariti con cariche virali basse, meno del 3 per cento aveva la possibilità di infettare. Il lavoro è stato inviato all’Istituto Superiore di Sanità perché si pronunci in merito».

Un debolmente positivo che infetti un’altra persona causerebbe nel contagiato una malattia seria o debole?

«Dipende dalle condizioni della persona contagiata: anche un solo virus che replica può dare una malattia importante in un individuo immunodepresso».