L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic potrebbe dover lasciare la guida della squadra per motivi di salute. La notizia, anticipata da alcuni media locali, dovrebbe trovare conferme in giornata quando la società e il tecnico diranno come stanno le cose.

Che cosa ha Sinisa Mihajlovic?

Quello che è certo è che Mihajlovic non si trova con la squadra nel ritiro di Castelrotto, in Alto Adige. Il Bologna è partito giovedì, ma Mihajlovic è rimasto in città perché, la motivazione ufficiale, influenzato. Un’indisposizione che, però, aveva destato qualche sospetto, visto anche il noto spirito battagliero del tecnico serbo, che difficilmente avrebbe mancato un appuntamento importante per la costruzione di una stagione come i primi giorni di ritiro precampionato per una banale influenza. Mihajlovic era tornato a Bologna (dove aveva esordito come allenatore dieci anni fa) a gennaio, quando ha preso una squadra che sembrava spacciata guidandola alla salvezza e guadagnandosi la riconferma.

Secondo i giornali Mihajlovic lascerà quindi oggi il Bologna perché ha necessità di sottoporsi a una terapia d’urto. Ovvero bisogna aggredire una malattia già in stadio avanzato. Anche i giornali del suo paese confermano che l’allenatore del Bologna potrebbe essere gravemente malato. Non è ancora chiaro il tipo di problema, né per quanto tempo Mihajlovic dovrà fermarsi, né come il Bologna affronterà la situazione. Mihajlovic, nonostante tutto, verrà a spiegare in prima persona la situazione.

