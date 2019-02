Il video golpista di Chalençon a Piazzapulita e il brutto guaio per Di Maio

In un video rubato attribuito a Christophe Chalençon e mostrato ieri a Piazzapulita si sente il leader dei Gilet Gialli incontrato da Di Maio e Di Battista mentre dice: “Abbiamo dei paramilitari pronti a intervenire perché anche loro vogliono far cadere il governo”.

Di Maio e quel golpista di Chalençon a Piazzapulita

Nel video Chalençon dice: “Io so che rischio molto. Posso prendermi una pallottola in testa in qualsiasi momento. Ma me ne fotto. Andrò in fondo a quello in cui credo. Perché se mi ficcano una pallottola nella testa il popolo… Macron finirebbe sotto la ghigliottina. Oggi siamo arrivati a un tale livello di scontro che se mi colpiscono cade anche Macron. Perché il popolo irrompe nell’Eliseo e distrugge tutto. Lui, sua moglie e tutta la cricca. Siamo in tanti così, se ne colpisci uno abbiamo delle persone, dei paramilitari pronti a intervenire perché anche loro vogliono far cadere il governo. Oggi è tutto calmo ma siamo sull’orlo della guerra civile. Quindi si trovino delle soluzioni politiche molto rapidamente. Perché dietro ci sono delle persone pronte a intervenire da ovunque”. Un’altra voce gli chiede se è vero che abbia dei militari al suo fianco e lui risponde: “Sì. Dei paramilitari. Delle persone che si sono ritirate dall’esercito e che sono contro il potere”. E tu sai che sono pronti a intervenire?, chiede l’altra voce. “Certo che lo so. Sì, è inquietante ma voi non vi rendete conto. Per questo ti dico che Macron ha paura, molta paura”.

+++Christophe Chalençon a #Piazzapulita: “Abbiamo dei paramilitari pronti a intervenire perché anche loro vogliono far cadere il governo”+++ Così Christophe Chalençon, uno dei leader dei #giletgialli incontrato da Di Maio e Di Battista in un fuorionda raccolto da @alebucc pic.twitter.com/iCZjo2hmI2 — PiazzapulitaLA7 (@PiazzapulitaLA7) 14 febbraio 2019

Il fuori-onda è stato realizzato a margine dell’intervista di Alessandra Buccini, trasmessa da Piazzapulita su La 7. Nel colloquio Chalençon invece dice anche che “la Francia è un bel paese, come l’Italia, ma serve rimetterle sulla retta via” e spiega che con il M5S “è previsto un altro incontro. Dovremmo venire noi a Roma”. E alla domanda: “Quindi, alleati? È certo?”, risponde: “Sì. Assolutamente”. Il leader dei Gilet gialli indica anche Di Battista nella foto scattata nell’incontro francese e commenta: “E’ bravo lui! E’ un pò come me! ci siamo guardati. E anche se io non parlo italiano, ci siamo capiti al volo”.

Sull’incontro Chalençon spiega che sono stati i grillini a contattarlo. “Esatto, E’ questo il bello. – dice – Anzi, è straordinario. Il vicepremier del governo italiano che viene in Francia, a Montargis, e nessuno sapeva niente. Ha preso l’aereo ma non si è fermato a Parigi, il cuore del potere. Perché è venuto qui da noi. Abbiamo passato due ore insieme, ed eravamo d’accordo su tutto! Dopo la riunione abbiamo fatto le foto. Ma quando le abbiamo pubblicate: allarme rosso!”. A parte che Chalençon è credibile come il generale Pappalardo (non a caso anche lui un militare in pensione) questo forse spiega perché la Francia ha ritirato l’ambasciatore dopo l’incontro tra grillini e gilet gialli.

