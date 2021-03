L’operatrice che non si vaccina e contagia sei anziani nella casa di riposo

Succede a Cesena: un’operatrice della casa di riposo Violante Malatesta ha rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione contro COVID-19 ed è poi risultata positiva. Ha contagiato sei ospiti che per fortuna sono asintomatici.

Cesena: l’operatrice non si vaccina e contagia sei anziani nella casa di riposo

Gli anziani erano già stati infatti sottoposti alla seconda dose di vaccino il 6 febbraio: come spiega Annagrazia Giannini, direttrice della cooperativa ‘Il Cigno’ che gestisce la casa di riposo, gli ospiti sono asintomatici e sono stati sottoposti allo screening solo per anticipare il focolaio dopo che l’operatrice, che ora si trova in quarantena, era risultata positiva al test del tampone venerdì scorso dopo aver manifestato i primi sintomi. Un contagio probabilmente avvenuto in ambito familiare. Sempre la Giannini, dispiaciuta per l’episodio, ha espresso biasimo per quanto accaduto, spiegando al Resto del Carlino: “Crediamo che per operatori che lavorano a contatto con persone tanto fragili, vaccinarsi sia un dovere morale oltreché un impegno professionale”. Non è stato l’unico caso alla casa di riposo Violante Malatesta. Oltre all’operatrice positiva anche un’altra persona che segue gli anziani ha rifiutato il vaccino.

Intanto sono in arrivo 532mila dosi addizionali per l’Italia, dopo un nuovo negoziato chiuso dalla Commissione Europea presieduta da Ursula Von der Leyen. E il piano vaccinale “prende forma”, tanto che entro il weekend è attesa una comunicazione ufficiale, con ogni probabilità volta a illustrate piano e timing. Una comunicazione che potrebbe essere fatta anche da chi lavora concretamente al piano.