Oggi Sergio Mattarella verrà sottoposto alla vaccinazione anti COVID. Il presidente della Repubblica ha 79 anni, ne compirà 80 a luglio, e c’è qualcuno che dice che non avrebbe diritto. Ma le cose stanno diversamente.

Mattarella fa il vaccino COVID e c’è chi insinua che abbia saltato il turno (non è così)

Sergio Mattarella si vaccinerà oggi all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. Il Capo dello Stato è atteso a mezzogiorno nella struttura ospedaliera del quartiere Monteverde. La notizia è trapelata: secondo le intenzioni del Capo dello Stato sarebbe dovuta essere resa nota solo a vaccinazione avvenuta. “Vaccinarsi -aveva affermato Mattarella nel messaggio di fine anno- è una scelta di responsabilità, un dovere. Tanto più per chi opera a contatto con i malati e le persone più fragili. Di fronte a una malattia così fortemente contagiosa, che provoca tante morti, è necessario tutelare la propria salute ed è doveroso proteggere quella degli altri, familiari, amici, colleghi. Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza”. Qualcuno però insinua che non sia così:

VACCINO, Mattarella lo fa oggi allo Spallanzani.

Io che ho 70 anni, perchè NON ne ho Diritto?!

Forse perchè sono un essere INFERIORE, o perchè Mattarella è…IL PRESIDENTE? — Manlio Visintini (@visintinimanlio) March 8, 2021

Altri su Facebook commentano: “Mia nonna, 84 anni, è ancora in attesa di essere chiamata. Da 3 settimane. Quindi sapere che Mattarella oggi si fa il vaccino cosa ci dà alla nostra vita?”, oppure “Ma ha ancora 79 anni, come mai lo vaccinano? Compirà 80 anni il 23 Luglio”. Ma Mattarella non ha “saltato la fila”. Nel Lazio le prenotazioni per gli over 78 sono attive già dal 5 marzo: in quella data chi appartiene alle classi d’età di 79 e 78 anni (le persone nate nel 1942 e 1943), ha potuto effettuare la prenotazione. E da domani partono quelle per le altre fasce di età oltre i 70 anni, come recita il calendario della regione:

77 – 76 anni (anni di nascita 1944 e 1945): dalle ore 00:00 del 10 marzo in poi 75 – 74 anni (anni di nascita 1946 e 1947): dalle ore 00:00 del 12 marzo in poi 73 – 72 anni (anni di nascita 1948 e 1949): dalle ore 00:00 del 15 marzo in poi

Inoltre Mattarella è classe 1941. Quindi anche se non fossero partite le prenotazioni per gli over 70 sarebbe rientrato comunque nel novero delle persone che compiono 80 anni e vengono vaccinate secondo i calendari vaccinali. Insomma Mattarella ha seguito le regole, la regione Lazio ha dimostrato di essere un passo avanti con le vaccinazioni e non c’è nessun complotto o privilegio.