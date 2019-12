E’ all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Perugia, che coordina l’indagine dei carabinieri, la vicenda della giovane che ha pubblicato su Facebook quattro sue foto con il volto tumefatto e il commento “così mi ha ridotto divertendosi” per denunciare una presunta violenza subita dal fidanzato. “E’ stato un gesto vergognoso che non offende solo una ragazza, ma un’intera comunità” ha detto oggi il sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti.

Caterina Degli Esposti: la ragazza che denuncia su Facebook le botte del fidanzato

Parlando all’ANSA non ha quindi escluso che l’Amministrazione comunale possa anche costituirsi parte civile in un eventuale processo. “Adesso la giustizia deve fare il suo corso – ha spiegato Lungarotti – ma come amministrazione valuteremo attentamente se sarà il caso di procedere per la tutela della città e della sua gente che da questo episodio non può che uscire profondamente provata”. Il sindaco ha ribadito la sua vicinanza alla giovane. Che non ha risposto in alcun modo ai tanti commenti di solidarietà e vicinanza seguiti al suo post.

Intanto una persona è stata denunciata dai carabinieri di Assisi.

