Perché la tragedia di Casteldaccia si poteva evitare

In contrada Dagale Cavallaro a Casteldaccia si era costruito senza regole, senza criterio, senza rispetto delle distanze dal letto di un torrente piccolo e apparentemente insignificante come il Milicia. Che alla fine ha colpito, uccidendo nove persone in una casa-villino che doveva essere demolita: lo aveva deciso nel 2008 la giunta di Casteldaccia, allora come ora guidata dal sindaco Giovanni Di Giacinto, che nel frattempo è stato anche deputato regionale. Ma l’ordinanza di demolizione si era fermata per un ricorso al Tar presentato dai proprietari, secondo la versione del primo cittadino. La villetta era edificata in zona R4, sigla che identifica l’altissimo rischio idrogeologico di un’area non lontana dalla foce del fiume, al confine con il territorio comunale di Altavilla Milicia.

I dati di un report della Regione, datato 2013, indicano in 363 gli abusi accertati in provincia di Palermo, 152 ordinanze di demolizione e solo 15 eseguite. Nel 1996 a Casteldaccia furono presentate circa 1500 istanze di sanatoria: molte sono ancora pendenti e intanto sono arrivate a duemila, ma il piccolo Comune non ce la fa a smaltirle. Fino al conto dei morti: Rachele e Federico Giordano, 1 e 15 anni, la mamma Stefania Catanzaro, 32 anni, i nonni Antonio Giordano e Matilde Comito, 65 e 57 anni. E ancora il cuginetto Francesco Rughoo, 3 anni, sua madre Monia Giordano, 40 anni, lo zio Marco Giordano, 32 anni, la nonna Nunzia Flamia, 65 anni.

Salvo Palazzolo su Repubblica aggiunge un particolare di grande importanza: nel 2011, il Tar ha dichiarato la “perenzione” del ricorso, ovvero il processo si è estinto per mancanza di attività delle parti. Il Comune non si era neanche costituito in giudizio, per questo non ha mai ricevuto alcuna comunicazione. Dunque, dal 2011, l’ordinanza di demolizione poteva essere eseguita. Il Comune è stato inadempiente. E, intanto, i due proprietari, residenti a Palermo, affittavano la casa alla famiglia Giordano. Qualche mese fa, la procura regionale della Corte dei Conti ha citato in giudizio proprio i sindaci

Di Giacinto e Fabio Spatafora: viene contestato un danno erariale di 239 mila euro, per «non avere rispettato le norme sul contrasto all’abusivismo». Secondo la magistratura, i primi cittadini avrebbero dovuto pretendere una «indennità di utilizzo» per 31 immobili occupati abusivamente («Ma non sono quelli attorno al fiume», si difende sul quotidiano Spatafora).