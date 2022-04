Nell’evento oggi in Senato per il ventunesimo appuntamento di ‘Senato&Cultura’ dedicato a Pasolini, la presidente dell’Aula Maria Elisabetta Alberti Casellati incappa in una gaffe e confonde il nome dello scrittore chiamandolo “Giampaolo”. Un lapsus, probabilmente, che però non è stato corretto dall’esponente di Forza Italia, che è andata avanti con il suo discorso come se nulla fosse.

La gaffe di Casellati che chiama Pasolini “Giampaolo” | VIDEO

“Auspico che gli occhiali di Pasolini – ha aggiunto Casellati – che sono sempre moderni anche a distanza di tanti decenni ci aiutino a leggere la difficile contemporaneità, dando un equilibrato giudizio critico: perché le domande da lui poste ieri, dall’ambiente alla guerra, sono le stesse domande di oggi”. Poi un riferimento all’attualità delle parole dello scrittore: “’La guerra non mi è mai sembrata tanto schifosamente orribile come ora: ma non si è mai pensato cos’è una vita umana?’, scriveva Pasolini già nel 1943 in una lettera al suo amico Franco Farolfi. Sono parole dirette, che riecheggiano in tutta la loro verità, proprio in questi giorni in cui i dibattiti e le molteplici prese di posizione rischiano di esasperare gli animi, mentre le immagini delle donne e dei bambini in fuga, degli ospedali sotto le bombe, delle tante vittime innocenti si affacciano nelle nostre case. Già, cosa ne scriverebbe Pasolini oggi?”.