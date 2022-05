Casellati caccia la senatrice Granato perché non indossa la mascherina | VIDEO

Piccole Vittorio Sgarbi crescono, ma con effetti teatrali decisamente differenti. Durante la seduta di ieri a Palazzo Madama, la Presidente del Senato ha deciso di far allontanare dall’Aula una senatrice ben nota per le sue teorie del complotto no vax e altre forme di negazionismo spinto sul Covid. La scelta è stata obbligata, visto che la parlamentare non stava indossando la mascherina, come invece previsto dal regolamento interno per chi deve parlare dagli scranni dell’emiciclo (quindi non isolato dagli altri). Ecco il video di Elisabetta Casellati che caccia Bianca Laura Granato dall’Aula.

Casellati caccia Granato dall’Aula perché senza mascherina

“O mette la mascherina o esce dall’Aula”, ha intimato la Presidente del Senato alla parlamentare. Casellati, infatti, ha fatto riferimento al regolamento interno di Palazzo Madama sull’obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale. Bianca Laura Granato, però, ha protestato facendo riferimento al comportamento tenuto il giorno prima dal Ministro Renato Brunetta in Commissione che avrebbe parlato senza coprire naso e bocca come invece prevedono le prescrizioni parlamentari. Ma la Presidente del Senato ha replicato fermamente: “In questa Assemblea, le regole le detto io”.

E dopo una lunga discussione a distanza, la senatrice si è rifiutata di indossare la mascherina e quindi è stata fatta allontanare dall’emiciclo, mentre Casellati ricordava anche le precedenti sanzioni disciplinari che nel corso degli ultimi mesi sono state adottate nei confronti di Bianca Laura Granato per comportamenti analoghi. E mentre la parlamentare no vax usciva dall’Aula, è arrivato l’intervento del senatore di ItalExit Gianluigi Paragone che ha provato a contestare la decisione della Presidente del Senato facendo riferimento al fatto che il Ministro Cingolani avesse parlato in quella stessa Aula senza indossare la mascherina. Ma Casellati risponde per le rime anche a lui: “Ha chiesto se poteva farlo, non aveva nessuno davanti. Ha parlato da solo, non era vicino ad altre persone”.