Casaleggio in monopattino elettrico a Milano

La rivista Oggi ha pubblicato uno scatto che ritrae Davide Casaleggio mentre gira con un monopattino elettrico per le strade di Milano e più precisamente in Corso Como. In Italia – precisa il settimanale, che pubblicherà gli scatti nell’edizione in edicola il 3 gennaio – hoverboard, segway e monopattini elettrici non possono circolare su strada e nemmeno sui marciapiedi, perché il codice della strada non li contempla. Unica eccezione, quelli con velocità massima 6 chilometri orari che vengono considerati, grosso modo, come giocattoli (se in mano ai bambini), ma possono circolare solo nei parchi e nelle aree dedicate.

Secondo la rivista Casaleggio avrebbe infranto l’articolo 97 comma 7, 8 e 9, l’articolo 171 comma 1, 2 e 3 e l’articolo 193 comma 2 del Codice della strada. Rischierebbe 1.162 euro di multa più sequestro con confisca del mezzo. Per quanto riguarda invece l’utilizzo in zone private, o in aree dove non vigono le regole stradali, come alcuni parchi o luoghi di svago, l’utilizzo dei monopattini elettrici è totalmente libero. La normativa spesso si diversifica da comune a comune e in alcune città italiani i monopattini elettrici non possono circolare, neppure sulle piste ciclabili o sui marciapiedi. Secondo la legge i minori di 16 anni non possono utilizzarli.