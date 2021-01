Cartelle esattoriali: la sospensione fino al 31 marzo

L’invio delle cartelle esattoriali potrebbe essere di nuovo bloccato fino al 31 marzo, o addiritura al 30 aprile, scrive il Sole: E il piano del MEF dovrebbe andare avanti nonostante incomba la crisi di governo:

Una nuova sospensione delle cartelle almeno di altri due mesi fino al 31 marzo con l’ipotesi di un’ulteriore finestra fino al 30 aprile legandola alla nuova deadline dello stato di crisi sanitaria. È la soluzione ponte allo studio – al netto dell’evoluzione della crisi politica dopo l’uscita di Italia viva dal “Conte 2” – per disinnescare l’impatto su contribuenti, imprese e uffici finanziari dell’invio di 50 milioni di atti (34 milioni in quota Agenzia Riscossione e 16 in quota Entrate tra accertamenti e liquidazione delle dichiarazioni). La macchina del Fisco comunque si è attrezzata in questi primi giorni del 2021 per non incappare nelle contestazioni della Corte dei conti, tanto che già lunedì 18 gennaio sono pronte a ripartire le notifiche ed è stato già raggiunto un accordo tra Agenzia Entrate Riscossione (Ader) e i sindacati dei dipendenti per gestire sia la consegna degli atti con tutti i dispositivi di emergenza sia per rafforzare l’attività degli sportelli pur mantenendo la prenotazione obbligatoria.