La Rai sta meditando di chiudere Cartabianca. Le proteste: “È censura”

Cartabianca a rischio chiusura. Il noto programma di RaiTre condotto da Bianca Berlinguer sarebbe nel mirino dei vertici Rai. Il motivo? Secondo un retroscena di Repubblica la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata la presenza al talk di Nadana Fridrikhson, giornalista della televisione del ministero della Difesa russo ospite in studio il 26 aprile. Ma non solo. A lei si aggiungono le ospitate di Alessandro Orsini e della filosofa Donatella Di Cesare, che nel corso del programma si sono lasciati andare a dichiarazioni molto spesso più che discutibili.

E così la Rai avrebbe lanciato il suo ultimatum: o si cambia format oppure addio. Del resto, Carlo Fuortes, amministratore delegato Rai, nel corso dell’audizione di mercoledì davanti alla commissione di Vigilanza aveva già mosso qualche passo in questa direzione con le sue dichiarazioni.

“Non credo sia la forma ideale per l’approfondimento giornalistico”, ha precisato il capo azienda parlando, più in generale, dei talk e denunciandone “l’abuso” sulle reti Rai. “L’idea di giornalisti, scienziati, intellettuali chiamati a improvvisare su qualsiasi tema non penso possa fare un buon servizio pubblico”, aveva dichiarato Fuortes, aggiungendo che un ottimo share “non può essere l’unico criterio di valutazione di un programma”.

Uno schema, insomma, tendente più alla spettacolarizzazione anziché a una imparziale rappresentazione dei fatti, fanno sapere i vertici di Viale Mazzini, che però non sembrerebbero intenzionati davvero a chiudere Cartabianca, né a cacciare la conduttrice. Quello che sembra certo, però, è che il talk – che come da programma terminerà il 21 giugno per riprendere a settembre – dovrà cambiare format.

Nel frattempo, a difendere il programma e Bianca Berlinguer è arrivato il leader dei 5Stelle Giuseppe Conte, che in una diretta su Instagram ha fortemente criticato l’ipotesi di una chiusura del talk. “Giù le mani da ‘Cartabianca’: il M5S si batterà perché Bianca Berlinguer resti al suo posto nella trasmissione”, ha dichiarato Conte.