Carlo Grotti Trevisan: il consigliere leghista che accoglie una cittadina tunisina in difficoltà

Carlo Grotti Trevisan, consigliere comunale della Lega a Rimini, ha raccontato sulla sua pagina facebook di aver accolto in un appartamento di sua proprietà una donna con un bambino e incinta che si trovava a passare la notte in un androne:

Ieri tornando a casa dopo una cena, sul tardi, ci accorgiamo di una donna, con un bambino, e dei bagagli all’interno della galleria esterna a dove abitiamo.

Chiediamo se ha bisogno di aiuto, e dice di no. Prima pensiamo di portarle delle coperte, ma poi decidiamo di ospitarla in uno degli appartamenti che affittiamo, in quel momento libero. Anche perché era in attesa, al nono mese. Ci ha raccontato la sua storia, è tunisina ma aveva vissuto qui tempo fa.

Sta mattina l’ho accompagnata al consultorio familiare, insieme a suo figlio, e le hanno trovato un posto dove stare. Se ne è occupata Elisabetta, una persona gentilissima. Racconto questo episodio non per vantarmene, ma per mandare un messaggio alle persone, quello di aiutare il prossimo quando è in difficoltà, in particolare donne e bambini.

“Ognuno di noi può avere il proprio credo politico, ma prima di tutto – ha detto Grotti al Resto del Carlino – vengono le persone e i loro bisogni. Non potevo non aiutare quella giovane mamma in difficoltà”.

