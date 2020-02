Bakary Pozzi Dandio: l’italiano cancellato dalle leggi di Salvini

Di Bakary Pozzi Dandio, , doppio cognome, italiano e senegalese, arrivato minorenne in Italia con un barcone dopo qualche mese nei lager libici, adottato dal signor Paolo Pozzi e dalla moglie Angela Bedori, abbiamo parlato un anno fa quando la madre si rivolse all’allora ministro degli Interni Matteo Salvini quando il ragazzo era vittima di insulti razzisti attraverso scritte sulla porta di casa e del suo androne. Oggi Repubblica racconta che il ragazzo, adottato da maggiorenne, con sentenza del 2018 («quindi secondo la legge solo tra tre anni potrà fare domanda di cittadinanza italiana», spiega il padre) ha il permesso di soggiorno per motivi umanitari scaduto, «cancellato dai decreti sicurezza, che sarebbe proprio ora di abolire».

Che ingenui, i Pozzi. «Pensavamo di essere a posto, con l’adozione. È nel mio stato di famiglia, ha la residenza, ha il nostro cognome. La carta d’identità, la tessera sanitaria della Regione Lombardia. È nostro figlio. È italiano». Pare di no. Tocca quindi iniziare una pratica piuttosto complicata, già per ottenere il permesso di soggiorno. Pozzi e il figlio sono andati a Milano, al consolato del Senegal, «c’era una lunga fila di ragazzi, in attesa, fuori…», senza peraltro riuscire ad essere ricevuti.

«Dobbiamo chiedere il passaporto, e un documento che attesti che Bakary Dandio e Bakary Pozzi Dandio sono la stessa persona, e credo che sarà un’avventura». È la vita normale di chi azzarda e adotta un cittadino extracomunitario, peggio se è maggiorenne. «Nel frattempo non può godere in maniera piena dei diritti civili. Non può votare, ad esempio. Non può vincere una gara, portare punteggio alla sua società».