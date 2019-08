La Banca Centrale Europea dà l’ok al piano Carige. Come scrive il Sole 24 Ore, la Vigilanza ha autorizzato i commissari a convocare i soci per sottoporre loro l’impianto formalizzato il 9 agosto scorso: in queste ore si sta cercando una sede idonea e domani Fabio Innocenzi, Pietro Modiano e Raffaele Lener dovrebbero fissare l’assemblea straordinaria per venerdì 20 settembre, giusto a un anno da quella che nominava i primi due rispettivamente ad e presidente.

Carige, l’ok BCE e l’incognita soci

I commissari, da parte loro, nel piano di risanamento della banca, hanno previsto alcune agevolazioni per gli azionisti: per grandi e piccoli che parteciperanno all’aumento è previsto, ogni quattro azioni sottoscritte, ci sarà un warrant che consentirà l’acquisto di nuove azioni con uno sconto del 50%. Per i soli piccoli (con partecipazioni inferiori a una soglia da definirsi), a conclusione dell’operazione ci saranno azioni gratuite per un controvalore pari a 10 milioni.

Ora l’attenzione si sposta su un passaggio cruciale, l’ennesimo per l’istituto, dall’esito tutt’altro che scontato. Perché tutto dipende dai grandi soci. Affinché é il piano possa dalla teoria passare alla pratica serve infatti che prima all’assemblea straordinaria si presenti almeno il 20% del capitale, e poi che almeno due terzi dei presenti si esprima favorevolmente. E il socio di riferimento è, come noto, Malacalza Investimenti, in possesso del 27,55%.

