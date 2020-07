Sei carabinieri della caserma Levante di via Caccialupo a Piacenza sono stati arrestati perché accusati di vari reati tra cui spaccio, estorsione e tortura mentre la caserma dei militari dell’Arma è stata sequestrata nel corso di un’inchiesta coordinata dalla procura di Piacenza e condotta dalla Guardia di Finanza. Al momento non si conoscono ancora i nomi dei carabinieri arrestati né le imputazioni contenute nelle ordinanze di custodia cautelare del pm Matteo Centini. Alcuni carabinieri sono in carcere, altri agli arresti domiciliari.

I sei carabinieri della caserma di via Caccialupo a Piacenza arrestati per spaccio e tortura

L’attività investigativa, come riportato dal Corriere della Sera, va avanti dal 2017, ed a finire nel mirino è la caserma Levante di via Caccialupo. A finire in manette, oltre ai sei carabinieri (uno dei quali adesso agli arresti domiciliari), anche altre dodici persone, di cui non sono state fornite informazioni o generalità.

Nell’inchiesta si parla di arresti compiuti nella totale illegalità, oltre ad aggressioni e vere e proprie torture. Vittime non soltanto pusher e stranieri, ma anche nostri connazionali, innocenti ma finiti comunque nel mirino dei soggetti arrestati (emblematico il caso di un cittadino incastrato con prove false, ridotto in manette e pestato a sangue all’interno dei locali della caserma). Fra i reati anche quelli di estorsione, spaccio ed appropriazione di sostanze stupefacenti. Ci sarebbero inoltre delle certificazioni compilate da uno dei militari e poi impiegate dagli spacciatori per andare ad acquistare droga a Milano in piena emergenza sanitaria, quando il Paese si trovava in lockdown.

A denunciare quanto avvenuto all’interno della caserma proprio un carabiniere, che aveva prestato servizio a Piacenza. Le dichiarazioni del militare hanno permesso di avviare le indagini, condotte dagli uomini della guardia di finanza con la collaborazione degli agenti della polizia locale.