Il carabiniere che si è ucciso a Roma sparandosi con la pistola d’ordinanza

Il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato nella sua auto parcheggiata nel quartiere Capannelle. Ha lasciato un messaggio per spiegare il suo gesto

È stato trovato a bordo della sua automobile, dopo che molti cittadini della zona avevano segnalato ai centralini delle forze dell’ordine di aver udito quel suono sordo che, poi, si è rivelato essere uno sparo. È accaduto a Roma, in una delle strade del quartiere Capannelle, dove i colleghi hanno trovato il corpo del carabiniere morto dopo essersi sparato un colpo alla testa con la sua pistola di ordinanza. E, secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – un militare che prestava servizio in una Caserma della capitale – avrebbe lasciato anche un bigliettino per spiegare il suo gesto.

Carabiniere morto a Roma, si è sparato con la pistola d’ordinanza

Un suicidio. È questa, dunque, l’ipotesi più accreditata. L’allarme è stato lanciato martedì 31 maggio, intorno alle 11, quando alcuni cittadini hanno telefonato al 112 dopo aver sentito il rumore sordo di quello sparo riecheggiare per le strade del quartiere Capannelle. Immediatamente le forze dell’ordine si sono recate sul posto, fino a trovare quell’automobile ferma. Al suo interno il corpo del carabiniere morto. Una tragedia che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata annunciata da una lettera in cui il militare avrebbe spiegato le ragioni personale che lo hanno portato a compiere questo gesto estremo, con quella pistola d’ordinanza caduta a pochi centimetri dal suo corpo dopo aver sparato quel proiettile fatale.

Negli ultimi mesi, purtroppo, le notizie di militari che si tolgono la vita si stanno moltiplicando. Solo due giorni fa, a Fermo, un militare dell’Arma si è sparato uccidendosi in strada, sempre con la sua pistola d’ordinanza facendo salire a quattro i casi analoghi nella Regione nel giro di poco più di un mese. A fine aprile, sempre nelle Marche, il 50enne Andrea Giommi – che lavorava nella stazione dei Carabinieri di Borgo Santa Maria a Pesaro – è entrato in caserma e si è suicidato in una delle stanze dello stabile. Sempre utilizzando la propria pistola di ordinanza.

(Foto IPP/Ciancaglini Emmanuele)