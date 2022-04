Andrea Giommi si è suicidato all’interno della stazione dei Carabinieri di Borgo Santa Maria a Pesaro

Aveva varcato il cancello di ingresso della Caserma dei carabinieri di Borgo Santa Maria per iniziare il suo turno di lavoro serale. Poi, dopo esser entrato nella struttura, ha preso la sua pistola d’ordinanza e si è sparato alla testa uccidendosi. Si è suicidato così Andrea Giommi, 50enne militare dell’Arma nato e cresciuto a Pesaro. Ancora non sono chiari i motivi del suo gesto. L’uomo, che circa 30 anni fa aveva deciso di intraprendere la carriera da Carabiniere, è morto sul colpo. Inutili i tentativi di salvarlo da parte dei colleghi e dei medici del 118.

Andrea Giommi, il carabiniere che si è suicidato in caserma a Pesaro

Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di martedì 26 aprile, all’interno delle mura della stazione dei Carabinieri di Borgo Santa Maria a Pesaro. Era arrivato puntuale e in divisa per iniziare il suo turno quando, per motivi non precisati, ha puntato contro la sua testa quella Beretta calibro 9 parabellum, la sua arma di ordinanza, aprendo il fuoco contro se stesso. All’inizio nessuno si era accorto di quel che era successo, come spiega Il Resto del Carlino. L’uomo è stato trovato qualche minuto dopo in una pozza di sangue. È morto sul colpo, come constatato dall’intervento dei medici del 118.

Aveva una moglie e due figli. Nei suoi quasi 30 anni di carriera nell’Arma dei carabinieri non aveva mai voluto allontanarsi dalla sua città natale, Pesaro. Ed era un uomo – oltre che un militare – apprezzato da chi lo conosceva e dai suoi colleghi. Poi, martedì sera, quell’improvvisa decisione di togliersi la vita all’interno della sua caserma. Nel 2020, nel corso della prima ondata, era stato ricoverato in ospedale per Covid e per lui la convalescenza era stata lunga e difficile. Aveva ripreso servizio solamente 7 mesi dopo. E tra pochi giorni sarebbe stato ufficializzato il suo trasferimento dalla stazione di Borgo Santa Maria a alla centrale operativa nel centro della città di Pesaro.