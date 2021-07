Il senatore di Forza Italia che paragona l’omofobia con le critiche ai vegani | VIDEO

Il dibattito sul Ddl Zan è grave ma non serio, o almeno così deve aver capito il Senatore Andrea Cangini di Forza Italia. Nel corso del dibattito di questa mattina in Senato, Cangini ha pensato di paragonare le vittime tutelate dal disegno di legge su Alessandro Zan con “ciccioni, portatori di occhiali, cacciatori e vegani”. Secondo Cangini le categorie umane sono infinite, e quindi, sostiene il senatore forzista, è impossibile immaginare una legge per tutti.

Cangini: “Che facciamo? Mettiamo anche ciccioni, portatori di occhiali, cacciatori e vegani tra le categorie da proteggere?” #Senato #ddlzan pic.twitter.com/AGMFejQi2E — Il Grande Flagello (@grande_flagello) July 14, 2021

Una considerazione che si potrebbe definire infelice. Ma che, come evidente, nasconde una gravissima mancanza sul piano della consapevolezza rispetto a quello che il Ddl Zan vuole rappresentare. Non peggio, s’intende, del Senatore Pillon e la sua ambigua teoria sul commercio dei bambini.

Il senatore di Forza Italia che paragona l’omofobia con le critiche ai vegani. Il dibattito in aula e la corsa fino a martedì

Il dibattito di queste ore è parte di un copione, si attendono gli emendamenti annunciati. Fratelli d’Italia ha promesso un intervento sostanziale sul Ddl, anche la Lega interverrà duramente sebbene questa volta l’algoritmo del Senatore Calderoli non sarà utilizzato. Il mondo di Twitter intanto continua a mettere a nudo alcune lacune nella formazione di chi, da mesi, si oppone alla realizzazione di questa legge di civiltà.

ieri si faceva confusione tra coming out e outing,

oggi tra identità di genere e orientamento sessuale ma perché questi soggetti devono decidere per noi quando non hanno nemmeno le basi per discutere della legge??#DdlZan — 𝘢𝘥𝘯𝘢𝘭𝘰𝘫 (@vaanished) July 14, 2021

Un lungo copione, per l’appunto, in attesa della resa dei conti dello scrutinio segreto. Quello che Iv ha individuato come il più pericoloso dei rischi, e che dagli scranni dei proponenti non sembrano aver voluto prendere in considerazione.