Gina Lollobrigida è candidata al Senato con la lista Italia sovrana e popolare

Gina Lollobrigida è candidata al Senato per le prossime elezioni politiche con la lista Italia sovrana e popolare, promossa da Partito comunista, Patria socialista, Azione civile, Ancora Italia e Riconquistare l’Italia. A confermarlo a Adnkronos è stato Antonio Ingroia, che ha proposto la candidatura dell’attrice novantacinquenne per conto di Azione Civile e Uniti per la Costituzione e che è anche il legale dell’attrice. Ingroia ha dichiarato che questa candidatura non dovrebbe destare sorpresa perché Lollobrigida «è, checché ne dicano alcuni provvedimenti giudiziari che noi contestiamo, perfettamente lucida».

Perché proprio lei?

Gina Lollobrigida si era già candidata nel 1999 con i Democratici per le elezioni europee ma non fu eletta. Ingroia sostiene che l’attrice sia sempre stata «ambasciatrice dell’Italia nel mondo, della pace» e che sia particolarmente adatta a rappresentare, grazie alla sua esperienza diretta, diverse tematiche come la giustizia e «la condizione degli anziani spesso bistrattati e dimenticati». Aggiunge Ingroia che proprio le vicende legali per cui assiste Lollobrigida sarebbero la dimostrazione di quanto l’attrice stessa sia stata vittima di queste dinamiche: «Le istituzioni e l’Italia le hanno voltato le spalle, il fatto che il suo patrimonio sia stato sottoposto a un amministratore di sostegno ne è la dimostrazione». Ingroia chiarisce che la campagna elettorale di Lollobrigida non potrà essere una tradizionale campagna fatta di comizi in presenza, data l’età avanzata della candidata che tuttavia «sta bene e in salute», sottolinea Ingroia. La comunicazione dei suoi messaggi politici avverrà quindi attraverso videomessaggi o supporti simili.

La candidatura di Gina Lollobrigida tra i commenti e lo stupore

Marco Rizzo, leader del Partito Comunista e candidato come capolista alla Camera, nelle Marche, per la lista Italia Sovrana e Popolare commenta l’accoglienza della notizia dicendo: «Abbiamo candidato fior fior di intellettuali, professori, dirigenti politici, non ci ha filato nessuno. Abbiamo candidato la Lollobrigida e ci chiamano tutti». Esprime quindi il proprio supporto a sostegno della candidatura di Gina Lollobrigida che definisce «la candidatura di una stella del cinema italiano».