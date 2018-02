Campagna Elettorale – La Serie – Episodio Ventuno

Grazie al sapiente utilizzo delle intercettazioni ambientali e alla telepatia, Next Quotidiano è riuscito a entrare in possesso di discorsi e dialoghi captati nelle sedi dei principali partiti e movimenti politici italiani. Ve ne proporremo uno al giorno, per tutto il periodo della campagna elettorale, come contributo alla verità e per dare modo ai lettori di farsi un’opinione informata sulle persone e sulle idee che andremo a votare.

Grasso: Dov’è la spigola?

Giornalista Sky: La spigola?

Grasso: “Branzino” per gli sfigati.

Giornalista Sky: Non c’è nessun branzino.

Grasso: Il depauperamento delle risorse ittiche è un problema gravissimo. Spero che qualcuno lo inserisca nelle sue priorità di azioni politica, sono pronto a votare chi lo farà!

Giornalista Sky: Non c’è nessun branzino in questa stanza.

Grasso: Pannocchie per il sugo?

Giornalista Sky: Né pesci né crostacei.

Grasso: Ma non siamo a Sky qui?

Giornalista Sky: Come no, siamo proprio a Sky. Guardi: [dice una stronzata] [viene giudicata autorevole] Vede? Non è mica Mediaset.

Grasso: Benissimo. Qual è lo studio di Masterchef?

Giornalista Sky: Ma lei non è qui per Masterchef.

Grasso: Ah no? Io mi ero preparato per quello.

Giornalista Sky: No, è un programma politico per la presentazione dei programmi elettorali.

Grasso: Quali?

Giornalista Sky: Un po’ tutti. Lei deve presentare quello di Liberi e Uguali.

Grasso: Chi?

Giornalista Sky: La formazione di sinistra che la presenta come candidato alla carica di Presidente del Consiglio.

Grasso: Non ha detto “premier”. È sicuro che siamo a Sky?

Giornalista Sky: Sì, scusi, è che ci sono giorni che odio Milano.

Grasso: Le manca il Sud? L’emigrazione è una tremenda piaga…

Giornalista Sky: Sì, il Sud Tirolo… Sono di Brunico [piange] Grasso [canta]: Vitti na crozza supra nu cannuni…

Giornalista Sky [sempre piangendo]: Ich war neugierig drum wollt’ ich ihn fragen…

— lo diciamo ai meno svegli che potrebbero equivocare: questo post è satira, la telepatia è una capacità ipotetica, non abbiamo apparecchi per le intercettazioni —