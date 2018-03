Campagna Elettorale – La Serie – Episodio Ventisei

Grazie al sapiente utilizzo delle intercettazioni ambientali e alla telepatia, Next Quotidiano è riuscito a entrare in possesso di discorsi e dialoghi captati nelle sedi dei principali partiti e movimenti politici italiani. Ve ne proporremo uno al giorno, per tutto il periodo della campagna elettorale, come contributo alla verità e per dare modo ai lettori di farsi un’opinione informata sulle persone e sulle idee che andremo a votare.

Renzi: [sfoglia un libretto] Famiglie… cultura… infrastrutture… Beh, questo programma è buono, ma manca di coraggio.

Gentiloni: Quale?

Renzi [guarda la prima pagina]: Partito… ‘spetta… Democratico.

Gentiloni: Ah, il nostro!

Renzi: Ah, sei del Partito Democratico? Che dire, si poteva fare meglio.

Gentiloni: In che senso?

Renzi: Per esempio qui dice che le risorse necessarie si otterranno con la digitalizzazione e con il risparmio energetico da parte della P. A.: mi pare assurdo e ingannevole.

Gentiloni: Beh…

Renzi: Meglio ci sarebbe stato, a mio parere: con la collettivizzazione dei mezzi di produzione.

Gentiloni: Aspetta un attimo. Questo è comunismo.

Renzi: Sì.

Gentiloni: Ma noi siamo un partito di centrosinistra…

Renzi: Sì. E non siamo più nel 1995! [canta Wonderwall] “you’re gonna be the one saves meeee…” Bel periodo, ma è finito.

Gentiloni: E quindi?

Renzi: E quindi finiamola con questa moderazione. Tanto i padroni, se gli dai un dito, quelli si prendono il braccio. Inutile parlarci, capiscono solo la collettivizzazione… Poi qui manca la parte sull’allargamento dello Statuto dei Lavoratori alle nuove professioni.

Gentiloni: Beh ma il Jobs Act…

Renzi: E parla tricolore!

Gentiloni: Noi del Partito Democratico…

Renzi: Hai detto bene, “voi”. “Noi” del Partito Comunista Italiano invece ragioniamo diversamente. [tira fuori uno specchio e un matitone e si disegna baffi foltissimi] Ci vediamo nei campi e nelle fabbriche [se ne va]!

Minniti: toc toc? C’è il Segretario? Vorrei parlargli di collaborazione con la Nato riguardo a…

Gentiloni [rosso in viso]: È uscito un attimo.

— lo diciamo ai meno svegli che potrebbero equivocare: questo post è satira, la telepatia è una capacità ipotetica, non abbiamo apparecchi per le intercettazioni —