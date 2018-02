Campagna Elettorale – La Serie – Episodio Ventiquattro

Grazie al sapiente utilizzo delle intercettazioni ambientali e alla telepatia, Next Quotidiano è riuscito a entrare in possesso di discorsi e dialoghi captati nelle sedi dei principali partiti e movimenti politici italiani. Ve ne proporremo uno al giorno, per tutto il periodo della campagna elettorale, come contributo alla verità e per dare modo ai lettori di farsi un’opinione informata sulle persone e sulle idee che andremo a votare.

Salvini: Sono un po’ preoccupato.

Berlusconi: Donne?

Salvini [si rabbuia]: No, non è quello. Pensavo alla politica…

Berlusconi: LOL, nel 2018? Evolviti, zio.

Salvini: Ma se vinciamo davvero?

Berlusconi: Usciamo a festeggiare. C’è un night a Silvi Marina…

Salvini [scuro in volto]: Lascia stare i night. Dicevo: se vinciamo, poi tocca governare…

Berlusconi: E perché mai? Io ho vinto svarie volte, zio, e col cazzo ho mai governato.

Salvini: Beh ma Mattarella…

Berlusconi: È tutto nella Costituzione. Lui nomina un presidente del Consiglio, diciamo me, e il presidente del Consiglio forma un governo.

Salvini: E il governo governa.

Berlusconi: Questo nella Costituzione non c’è.

Salvini: Beh ma… Un paese moderno, con un’economia complessa, necessita di una guida.

Berlusconi: No, ti assicuro di no. Va avanti benissimo fa sé. Ne parlavo l’altro giorno con una dottoranda dell’Università di Cluj-Napoca/Kolozsvar, in quel night di Silvi Marina.

Salvini: E chi amministra il Paese?

Berlusconi: Boh. Ci sono tanti ministeri a Roma, gente che prende migliaia di euro al mese, qualcosa si inventano sempre. Sai come sono i romani…

Salvini: Eh eh! Per fortuna ci sono i romani…

Berlusconi: Ja, serio. Vedi? È per questo che non puoi fare il presidente del Consiglio.

Salvini: Già.

Berlusconi: Ti presento una?

Salvini [rancoroso]: No.

— lo diciamo ai meno svegli che potrebbero equivocare: questo post è satira, la telepatia è una capacità ipotetica, non abbiamo apparecchi per le intercettazioni —