Campagna Elettorale – La Serie – Episodio Diciotto

Grazie al sapiente utilizzo delle intercettazioni ambientali e alla telepatia, Next Quotidiano è riuscito a entrare in possesso di discorsi e dialoghi captati nelle sedi dei principali partiti e movimenti politici italiani. Ve ne proporremo uno al giorno, per tutto il periodo della campagna elettorale, come contributo alla verità e per dare modo ai lettori di farsi un’opinione informata sulle persone e sulle idee che andremo a votare.

Produttore: Questa campagna elettorale è un po’ moscia.

Renzi: Sì.

Berlusconi: È vero.

Di Maio [telefona]: Un momento… Già, è moscia.

Produttore: Alla gente non interessano le campagne elettorali mosce, e se non interessano alla gente non interessano neanche agli inserzionisti e a chi mette soldi. Continuando così saremo costretti a tagliare i costi, a cominciare da quelli del lavoro, e a ridimensionare gli spazi che riserviamo alla cosiddetta politica…

Renzi: Uhm…

Di Maio: La cosa?

Berlusconi: [dorme] Produttore: Dobbiamo quindi, correggetemi se sbaglio, inventarci qualcosa per risvegliare l’interesse popolare intorno a questa vicenda.

Renzi: Un referendum?

Produttore: Bello, i referendum dividono e riscaldano… Ma il format “elezioni politiche” purtroppo è molto ingessato e non ci lascia spazio in questo senso. Altre proposte?

Di Maio: Far votare i cagnolini?

Produttore: No.

Berlusconi [parla nel sonno]: Far combattere alla morte rappresentanti degli schieramenti politici avversi nel suggestivo scenario dell’Arena di Verona?

Produttore: Beh, questo…

Berlusconi [biascicando]: …Già teatro dei fasti del Festivalbar…

Produttore: …Questo mi piace, si può fare!

Renzi: C’è quel dettaglio della Costituzione, che non permette l’omicidio in diretta tivù e la vita umana come posta in palio di un gioco televisivo. [assume un tono aggressivo] Se solo me l’aveste fatta cambiare…

Di Maio: Ecco che la partitocrazia si perpetua, venendo meno alle promesse di suicidio fatte agli italiani!

Produttore: Possiamo farne uno spettacolo grottesco, con corse nel fango di persone poco use allo sforzo fisico, scelti come campioni delle varie parti, e ulteriore messa in ridicolo delle istituzioni democratiche…

Berlusconi: Salvini

Renzi: Orfini

Di Maio:

— lo diciamo ai meno svegli che potrebbero equivocare: questo post è satira, la telepatia è una capacità ipotetica, non abbiamo apparecchi per le intercettazioni —